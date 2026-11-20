Der FC Bayern rettet gegen den 1. FC Köln ein 1:1 ins Ziel – und muss die nächsten beiden Verletzten beklagen: Harry Kane und Michael Olise müssen früh ausgewechselt werden, der Stürmer zieht sich einen Syndesmoseriss zu.

Vincent Kompany, das ist in den vergangenen Wochen zur Genüge geschildert worden, ist ein ausgesprochen akribischer Trainer, der sich auf jedes Spiel ausführlich vorbereitet. Aber ob er schon mal einen Gegner so ausführlich studiert hat wie den 1. FC Köln? „Ich habe vier Wochen gewartet“, hatte er am Vortag gesagt: „Zeit hatte ich genügend.“ Und seine Motivation sei zwar „sehr hoch für jedes Spiel“. Aber diesmal sei sie noch etwas höher.