Die Kritik an der Klub-WM ist groß, doch kaum ein anderes Team geht so beflissen zu Werke wie der FC Bayern. Das ist ein Lob für Trainer Vincent Kompany, der sein Arbeitsethos aufs Team übertragen hat.

Von Philipp Schneider, Atlanta

235 Meilen sind es zu fahren von Orlando bis Miami, einmal nach Südosten über den Florida’s Turnpike. Erst durch den Nationalpark Three Lakes, dann vorbei an Fort Pierce, White City, West Palm Beach und dem verdammten Traffic Jam im Norden der Metropolregion bis zum Hard Rock Stadium in Miami Gardens. Wer sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, und was wäre anderes zu erwarten vom Bayern-Coach Vincent Kompany, der benötigt für die Tour drei Stunden und 48 Minuten. One way. Das Fußballspiel Boca Juniors gegen Benfica Lissabon, das er nach dem Trip besuchte, dauerte inklusive Verlängerung und Trinkpausen zwei Stunden, und dann ging es zurück auf den Highway. Noch mal drei Stunden und 48 Minuten.