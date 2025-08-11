Die Klub-WM ist das Symbol für die Überlastung der Spieler. Aber unverständlicherweise verteidigen die Bayern das Turnier selbst nach dem Ausfall von Jamal Musiala.

Wie geht es eigentlich Jamal Musiala? Vor ein paar Wochen ist der Offensivkünstler des FC Bayern auf dem Trainingsgelände seines Vereins gesichtet worden, mit Krücken und Spezialschuh. Im Juli hatte er sich ja diesen komplizierten Wadenbeinbruch zugezogen, als er nach frisch beendeter dreimonatiger Verletzungspause beim Gianni-Infantino-Cup alias Klub-WM auf dem Platz stand. Also dem überflüssigsten Turnier des Fußballkalenders, bei dem seine Bayern aber unbedingt richtig mitmischen wollten, um das üppige saudische Antritts- und Prämiengeld einstreichen zu können.