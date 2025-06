Von Philipp Schneider, Charlotte

Die Tischanweiserin in der „Cowbell Whiskey & Burger Bar“ war am Vorabend des irre heißen Spiels irritiert angesichts des Begehrs der vier Deutschen an der Eingangstür. „You want to watch … soccer?“, fragte sie. Yes, indeed: Inter Miami gegen Palmeiras! Wenn möglich. Immerhin läuft doch in den USA gerade diese Klub-WM. Und war die Cowbell Whiskey & Burger Bar nicht sogar eine Sportsbar, gelegen in Charlotte, North Carolina, dem Austragungsort eines Achtelfinales an diesem Samstag? Sie müsse mal sehen, sagte die junge Frau, ob die Bar überhaupt über die nötigen Streaminglizenzen verfüge. Vielleicht wisse ihr Chef, ob einer der vier riesigen Fernseher auf dieses, ähem, Klub-Dings umgeschaltet werden könne. Auf denen lief gerade eine Mischung aus Gold Cup, Musikvideos von Bon Jovi und Vintage-Basketball mit Michael Jordan.