Nach zehn Jahren beim FC Bayern steht Kingsley Coman offenbar vor einem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien. Und im Münchner Kader ist doch wieder eine Planstelle unbesetzt.

Von Sebastian Fischer

Herbert Hainer klang nicht gerade, als gälten seine Worte einer Vereinslegende. „Ich beteilige mich jetzt nicht an Spekulationen“, hatte der Präsident des FC Bayern am Wochenende gesagt, als er zu den Gerüchten um einen Verkauf von Kingsley Coman befragt wurde: „Aber wenn es so weit sein sollte, dass ein Spieler kommt, dann setzen wir uns dahin, werden alle Vor- und Nachteile bewerten, auch was es für den FC Bayern bedeutet – und werden dann entsprechend reagieren.“