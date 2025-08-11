Zum Hauptinhalt springen

Kingsley Coman verlässt FC BayernSchneller Haken in die Wüste

Lesezeit: 3 Min.

Setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort: der Franzose Kingsley Coman.
Setzt seine Karriere in Saudi-Arabien fort: der Franzose Kingsley Coman. (Foto: Tom Weller/Tom Weller/dpa)

Nach zehn Jahren beim FC Bayern steht Kingsley Coman vor einem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien. Und im Münchner Kader ist doch wieder eine Planstelle unbesetzt.

Von Sebastian Fischer

Herbert Hainer klang nicht gerade, als gälten seine Worte einer Vereinslegende. „Ich beteilige mich jetzt nicht an Spekulationen“, hatte der Präsident des FC Bayern am Wochenende gesagt, als er zu den Gerüchten um einen Verkauf von Kingsley Coman befragt wurde: „Aber wenn es so weit sein sollte, dass ein Spieler kommt, dann setzen wir uns dahin, werden alle Vor- und Nachteile bewerten, auch was es für den FC Bayern bedeutet – und werden dann entsprechend reagieren.“

Zur SZ-Startseite

Start der türkischen Süper Lig
:Transfers, Schulden, Sensationen

Nicht nur Leroy Sané bei Galatasaray: Spieler mit großen Namen wechseln gerade in die Türkei, werden gefeiert, verdienen fürstlich. Wie die Klubs das bezahlen? Zum Beispiel mit „alternativen Finanzierungsmethoden“.

SZ PlusVon Thomas Hürner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite