Von Saskia Aleythe, München

Ein Blick in die Nachrichten der vergangenen sechs Monate: In Dessau hat ein Trainer ein Mädchen fast 350 Mal missbraucht, beim ersten Übergriff war sie neun Jahre alt. In Hamburg soll sich ein Cheerleading-Trainer gleich an mehreren Kindern vergangen haben. Auch andere Formen der Gewalt gehören zum Leidensbild vieler Sportbegeisterter: Fast zwei Drittel der befragten Breitensportler in Deutschland berichteten 2020 in einer Studie von emotionalen Verletzungen, 37 Prozent von körperlichen. Sport ist alles andere als ein Safe Space – die Frage ist: Wie kann er einer werden?