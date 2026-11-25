Joshua Kimmich hat nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern in Lille den Umgang des Klubs mit Jamal Musiala mit deutlichen Worten kritisiert. Zwar äußerte Kimmich Verständnis, dass die Situation auch für den Verein nicht einfach sei. Aber: „Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird.“ Nach SZ-Informationen bezog er sich dabei ausschließlich auf den Auftritt von Karl-Heinz Rummenigge nach dem Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln.

Natürlich sei der Verein immer das Höchste, um das es gehe, und größer als der Spieler. „Aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht ‚Bayern-like‘“, sagte Kimmich. In seiner Situation – er spielt auf die Phase nach dem Tod seines Vaters an – habe man gespürt, dass der Klub sein Vereinsmotto, das „Mia san Mia“, lebe und etwas Besonderes sei. Allerdings sei die Kommunikation rund um Musiala etwas, „was in der Form so nicht passieren darf und für mich völlig, völlig unverständlich ist“.

Das Treffen zwischen den Beratern von Jamal Musiala, 23, und Vertretern des FC Bayern, das am Dienstag stattfand, hätte Kimmich, 31, sich schon früher gewünscht. „Meiner Ansicht nach hätte man das vielleicht vor einem solchen Statement machen sollen.“

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Kimmich hatte am Sonntag am Rande eines Fanklub-Besuchs angekündigt, sich im Fall Jamal Musiala nach dem Spiel in Lille äußern zu wollen. Was bedeutet: Der Klub wusste seither von seinem Vorhaben und hat ihn davon ganz offensichtlich nicht abhalten können.

Vor den Mikrofonen der Journalisten sagte Kimmich, er habe seine Kritik auch schon intern geäußert. Er plädierte dafür, die Problematik um Musialas Erkrankung zwischen den Parteien künftig nicht in der Öffentlichkeit zu besprechen. Man hätte es „intern am Tisch klären“ sollen, „vor allem bei einem Verein wie Bayern München, der eigentlich für so was steht, dass man da eine Familie ist, dass man da zusammenhält. Speziell in der jetzigen Zeit hat mich das schon sehr überrascht“, sagte Kimmich.

Er habe bei Musiala „ehrlicherweise das Gefühl, dass er gar nicht so alles mitkriegt, was da draußen los ist. Das ist, glaube ich, auch ganz gut“, ergänzte Kimmich. Er selbst glaube, dass Musiala zu hundert Prozent zurückkomme. „Ich glaube, für ihn wird es wichtig sein, dass er jetzt mal wieder ein paar Spiele am Stück spielt, dass er wieder in seinen Rhythmus kommt. Es ist natürlich auch für ihn ein gewisser Druck, weil auch viel erwartet wird und man selbst auch von sich immer sehr viel erwartet.“ Ihm jedenfalls bereite Musiala im Training bereits wieder Schwierigkeiten.

Es sei zu berücksichtigen, dass Musiala viele Verletzungen wegzustecken hatte, sagte Kimmich. „Man darf nicht vergessen, dass er in den letzten anderthalb Jahren keine vier, fünf Spiele am Stück gemacht hat. Deswegen ist es auch irgendwo verständlich, dass er nicht auf diesem Level ist.“

Er habe aber keinen Zweifel daran, dass der Spieler alles dafür tue, um wieder zurückzukommen. Er „erlebe ihn jeden Tag. Ich sehe, wie er arbeitet, wie hart er arbeitet. Das kommt auch noch zur Situation dazu, dass es jetzt nicht so ist, dass er Probleme hat, weil er unprofessionell ist.“ Musiala habe „Spaß und Freude bei uns in der Mannschaft. Ich hoffe, dass er spürt, dass wir alle zu 100 Prozent hinter ihm stehen – sowohl die Mannschaft als auch die Funktionäre und der Verein.“