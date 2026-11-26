Von all den Sätzen, die in den vergangenen Wochen dahergeredet wurden beim FC Bayern, und da gab es eine ganze Reihe, stach einer in der Kategorie Niedertracht hervor. Es war nicht einmal der Satz, in dem der Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge behauptete, Jamal Musiala würde wegen seiner Krankheit keinen anderen Verein mehr finden, womit er auf beispiellose Weise die Persönlichkeitsrechte eines 23-jährigen Fußballers verletzte. Es war der Satz, der Rummenigge zu dieser Aussage leitete. Der Satz, mit dem er sich eine vermeintliche Rechtfertigung konstruierte, die den Anschein erwecken sollte, auch seine Interviewpartnerin habe ein natürliches Interesse daran, Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, die dort ganz und gar nichts zu suchen haben. „Ich weiß, worauf Sie hinauswollen“, sagte Rummenigge am Freitag nach einer harmlosen Frage zur Leistung von Jamal Musiala zur Journalistin Britta Hofmann von Sky, die er sich aber ganz offensichtlich auf die Ehrentribüne bestellt hatte. Niemand wollte auf irgendwas hinaus. Außer Rummenigge. Der Satz machte deutlich, wie sehr dieses Frage-Antwort-Spiel orchestriert war.