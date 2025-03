Interview von Christof Kneer und Philipp Schneider

Kurz vor Ende des Gesprächs in München-Grünwald kommt sogar noch Joshua Kimmichs Ehefrau Lina vorbei. Sie will noch ein paar Ideen besprechen, die gemeinsame Stiftung betreffend, und es ist weder zu übersehen noch zu überhören, dass die Kimmichs sich in München wohlfühlen. Und doch war es bis vor ein paar Tagen noch keineswegs sicher, dass die Familie in der Stadt bleibt.