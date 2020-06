Vier Wochen musste Hermann Gerland warten, bis er die Antwort bekam, die er hören wollte. Vier Wochen können wirklich lang sein, vor allem, wenn das eigene Selbstverständnis davon abhängt. Gerland ist ein bescheidener Mann, aber auf eine Fähigkeit bildet er sich schon was ein: Dass er einen außergewöhnlichen Fußballer erkennt, wenn er einen außergewöhnlichen Fußballer sieht. Und so einer wie dieser lange dünne Mittelfeldspieler, den er da im Mai 2011 bei einem U 16-Länderspiel gesehen hatte, war ihm schon lange nicht mehr untergekommen. Gerland hat sich den Namen des 16-Jährigen gemerkt, und als dieser Leon Goretzka später nach Schalke wechselte, hat Gerland einen Kumpel auf ihn angesetzt, Peter Herrmann, damals Co-Trainer auf Schalke.

Gerland sagte: Peter, schau dir bitte mal diesen langen Dünnen an, und sag mir, ob meine Augen noch in Ordnung sind.

Nach vier Wochen kam die Antwort, sie glich einer umfassenden Entwarnung. Sie lautete: Hermann, mach dir keine Sorgen. Deine Augen sind okay.

Gerland, 66, war damals Co-Trainer des FC Bayern, und er ist das immer noch oder wieder, so genau weiß man das bei ihm nie. Ein Original kann nichts entstellen, einer wie er bleibt trotz Maske unverkennbar, und so sieht man ihn im Moment also wieder neben Cheftrainer Hansi Flick auf der Bayern-Bank sitzen. Von dort sah Gerland am Samstag, wie der immer noch lange, aber nicht mehr ganz so Dünne im Mittelfeld einen Ball eroberte und einen Pass auf Kingsley Coman spielte, der dann ein Tor schoss; wenig später sah Gerland ihn sogar selber ein Tor schießen, und das mit links. Manchmal sieht er diesen Leon Goretzka auch durchs Mittelfeld preschen, als wäre er Lothar Matthäus, oder er sieht ihn köpfen, als wäre er Michael Ballack.

Die wichtigste Vergleichsgröße für diesen Spieler, so sehen sie das bei Bayern, ist aber der Spieler selbst. Sie messen diesen Goretzka an dem besten Goretzka, der er sein könnte. Und da, auch das wissen sie bei Bayern, ist er noch lange nicht. Aber er ist er auf einem ganz guten Weg dahin.

Goretzka ist kein Poser

Goretzka habe "aktuell eine wahnsinnige Präsenz auf dem Platz, gerade was seine Physis betrifft", sagt Trainer Flick, "man sieht Leon an, dass er an Muskelmasse zugelegt hat, das tut der Mannschaft und auch seiner Entwicklung gut." Nicht immer sehen Trainer es gern, wenn Spieler ihre Körper aufpumpen, es gibt Spieler, die danach Superfotos im Muskelshirt posten können, aber leider nicht mehr so schnell rennen wie vorher. Bei Goretzka hatten die Bayern aber Vertrauen, so plumpe Fehler macht der ehemals lange Dünne nicht. Goretzka ist kein Poser. Alles sei mit dem Klub abgesprochen gewesen, sagte er nach dem 4:2 in Leverkusen, er habe darauf geachtet, dass er trotz des Körpertunings nicht an Geschwindigkeit verliere.

Goretzka weiß inzwischen, wo er gelandet ist, beim FC Bayern braucht man ein gutes Immunsystem. Der Mittelfeldspieler ist ab und zu mal verletzt gewesen, das ist nicht nützlich, wenn man zum Beispiel mit dem großen Thiago um einen Platz in der ersten Elf kämpft, und so versucht er sich nun jene Wehrhaftigkeit anzutrainieren, die man bei diesem Klub braucht.

Leon Goretzka ist in diesen Tagen das Gesicht dieses Klubs, er ist es so sehr, wie es in den Wochen zuvor zum Beispiel der Mitspieler Joshua Kimmich war. Und wiederum davor, in der Corona-Pause, sind beide zusammen die Gesichter dieses Klubs gewesen, auf eine Art, für die ihnen die Branche vermutlich sogar dankbar ist.