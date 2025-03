Eine Operation wird es nach Angaben von Sportvorstand Max Eberl nicht geben. Ziel dürfte sein, dass Kim in den Champions-League-Partien gegen Inter Mailand am 8. und 16. April wieder zur Verfügung steht. Kompany muss damit nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League gegen den nationalen Rivalen Bayer Leverkusen in Berlin auf mehrere Leistungsträger verzichten. Neben Kim fällt Torwart Manuel Neuer weiter mit einer Wadenverletzung aus. Nationalspieler Aleksandar Pavlovic ist am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt. Und Mittelfeldspieler João Palhinha ist nach seiner roten Karte beim 2:3 gegen den VfL Bochum gegen Union gesperrt.

Man werde trotzdem „stark aufstellen“ können, sagte Kompany zum Personal. Nach den Highlight-Spielen gegen Leverkusen in der Königsklasse erwartet Kompany auch im Liga-Alltag „eine komplette Leistung“. Kim könnte dabei im Abwehrzentrum durch Eric Dier ersetzt werden. Der verlässliche Engländer bringe „etwas Fundamentales“ mit für die Mannschaft, weil er sehr professionell sei und seine Rolle stets ideal erfülle, lobte Kompany.

Dass Trainer Steffen Baumgart bei Union wegen einer Sperre nicht am Spielfeldrand coachen darf, sei nicht entscheidend, meinte Kompany, spiele aber schon eine Rolle. „Gerade wenn es über die Energie geht“, bemerkte der Bayern-Coach mit Blick auf den sehr impulsiven Union-Kollegen Baumgart.