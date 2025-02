Der FC Bayern kassiert beim 4:3 gegen Kiel zwei Tore in der Nachspielzeit. Dabei zeigt die Mannschaft zum Auftakt in die wichtigen Wochen der Saison, wie sie verwundbar ist.

Von Sebastian Fischer

Ach, was hätte das für eine schöne Ehrenrunde werden können! Ein Vier-Tore-Sieg zum Auftakt in einen Monat voller entscheidender Spiele, über Nacht neun Punkte Vorsprung an der Tabellenspitze, ein glücklicher Harry Kane mit dem nächsten Rekord in seiner Bilanz (55 Tore in 50 Bundesligaspielen) und Bernie war auch spitze drauf. Aber statt so zu lächeln wie das Maskottchen, das sie begleitete, sahen die Fußballer des FC Bayern bedröppelt aus, als sie unter dem lauten Getöse der Gästefans den Rasen verließen.