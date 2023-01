Von Sebastian Fischer und Philipp Schneider

Glaubt man den Einschätzungen der Nutzer auf einer großen Hotelbuchungsplattform im Internet, dann sind die Spieler des FC Bayern vom 6. bis 12. Januar mal wieder gar nicht allzu spartanisch kaserniert in ihrem Wintertrainingslager in Katar. Ehemalige (oder erfundene) Hotelgäste preisen dort "erstklassige, aromatisierte Tees" in der Victoria Tea Lounge und "authentische, italienische Mahlzeit" im Primavera. Neugierig macht der Hinweis: "Paare schätzen die Lage besonders - sie haben diese mit 9,1 für einen Aufenthalt zu zweit bewertet". Kein Wunder, liegt doch das Al Aziziyah Boutique Hotel "nur wenige Gehminuten vom renommierten Einkaufszentrum Villaggio Mall" entfernt. Und wo könnten sich Frischvermählte romantischer und vor allem klimatisierter von einem Gondoliere über Venedigs Canal Grande schippern lassen als auf Katars exzellenter Raubkopie in der Shopping Mall?