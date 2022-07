FC Bayern und Katar:Wo ist die rote Linie?

Von Sebastian Fischer

Wenn es nach dem katarischen Botschafter in Deutschland geht, dann ist dem FC Bayern etwas gelungen, das von der Politik versäumt wurde. Abdulla bin Mohammed Al-Thani saß am Montagabend in einem Raum der Allianz-Arena, hinter ihm sah man Tribünen und Rasen. Er war Gast einer Diskussionsrunde zum Katar-Sponsoring des deutschen Rekordmeisters; aber noch lieber wäre er am selben Tag wohl Gast im Bundestag gewesen. Dort hatte der Sportausschuss anlässlich der Weltmeisterschaft im November eine Anhörung veranstaltet. "Ich hätte mich gefreut, wenn ich eingeladen worden wäre", sagte Al-Thani.