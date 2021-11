Von Philipp Schneider

Es ist ja nun wahrlich nicht so, als würde es Julian Nagelsmann an einem Vergleichshorizont für schlimme Veranstaltungen mangeln. Er ist 34 Jahre alt. Eine Versammlung mit vielen Menschen in einem Raum hat er sicher früher schon mal erlebt, als sich Menschen noch versammelten, ohne über Aerosole nachzudenken. Gut, so viele Jahreshauptversammlungen wie Uli Hoeneß hat er vielleicht noch nicht mitgemacht.