Kommentar von Sebastian Fischer

Was haben Khalid Salman und der FC Bayern gemeinsam? Nun, sicherlich nicht das Menschenbild, das muss man zunächst einmal festhalten. Salman, das ist jener katarische WM-Botschafter, der hierzulande seit Wochenbeginn fragwürdige Berühmtheit erlangt hat, weil er in einer ZDF-Dokumentation Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnete. "Einfach inakzeptabel", sagte auf eine Nachfrage dazu nach dem 6:1-Sieg gegen Werder Bremen am Dienstag der FC Bayern, in Person von Sportvorstand Hasan Salihamidzic.