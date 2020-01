Seit 2011 steht Manuel Neuer im Tor des FC Bayern. In diesen achteinhalb Jahren hat er gerade mal bei sechs Bundesligaspielen lediglich zugeschaut, obwohl er im Kader stand. Aus Neuers Sicht sind das ziemlich exakt sechs Bundesligaspiele zu viel. Der 33 Jahre alte Kapitän der Bayern ist berüchtigt für seinen Ehrgeiz, er will immer spielen, am liebsten auch in jeder Testspielminute.

Dass Manuel Neuer von Arbeitsteilung wenig hält, dürfte daher auch den Verantwortlichen des FC Bayern bekannt gewesen sein. Dennoch haben sie für den Sommer den zehn Jahre jüngeren Alexander Nübel vom FC Schalke 04 verpflichtet, als Ersatzmann zwar - aber als einen Ersatzmann, der über Einsätze aufgebaut werden soll, um eines Tages Neuer nachzufolgen. Zum Ende der Hinrunde soll es daher laut Sport-Bild ein Gespräch zwischen Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Neuer gegeben haben, in dem Salihamidzic verlangt haben soll, dass Neuer Nübel 15 Spiele pro Saison überlasse. Neuer habe dies abgelehnt, er wolle weiter jedes Spiel bestreiten. Was als raffinierter Karriereplan für Nübel gedacht war, birgt daher auf einmal ordentliches Konfliktpotenzial. Zumal Nübel wiederholt betont hat, dass er sich nicht ausleihen lassen will.

Nachdem die Torwartposition also sehr doppelt besetzt ist, plant der FC Bayern weitere Transfers für die Defensive. Benjamin Henrichs, 22, Außenverteidiger vom AS Monaco, hat den Münchner laut Bild abgesagt, er will lieber zu RB Leipzig und Trainer Julian Nagelsmann; noch verhandeln die beiden Klubs über die Ablösesumme. Einer der Konkurrenten von Henrichs in Leipzig wäre Lukas Klostermann, 23 - der deutsche Nationalspieler soll aber wiederum beim FC Bayern ein Kandidat für einen Wechsel im Sommer sein.