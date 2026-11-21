In Harry Kane fällt nun auch der wichtigste Spieler monatelang aus – und Karl-Heinz Rummenigge geht in einem Interview auf Jamal Musiala los: Die Saison des FC Bayern wird von Problemen überlagert.

Karl-Heinz Rummenigge war mal einer der besten Stürmer der Welt, aber seit geraumer Zeit trägt er einen Spitznamen, der nichts mit seinen Qualitäten im Torabschluss zu tun hat. „Killer Kalle“, so wird er seit den Neunzigerjahren genannt, als er in die Führungsetage des FC Bayern aufstieg, ohne Machtkämpfe zu scheuen.