Von Sebastian Fischer

Wenn man so will, dann wurden die Mitglieder des FC-Bayern-Fanclubs Kirchweidach Zeugen einer historischen Premiere. Zwei Wochen ist es her, dass Harry Kane, begleitet von zahlreichen Kameras, sie auf Weisung seines Arbeitgebers in ihrer oberbayerischen Heimat besuchte, Nägel einschlagen oder Masskrug schieben spielte und Fragen beantwortete. Sein Lieblingstier, erzählte er zum Beispiel, sei der Löwe. Als die Menschen raunten und ihm jemand neben ihm auf der Bühne erklärte, es handle sich um das Wappentier des Lokalrivalen TSV 1860, korrigierte er sich umgehend: "Okay, dann der Hund!"