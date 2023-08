Walker-Transfer zum FC Bayern gescheitert:Von wegen "done deal"

Von wegen "done deal"

Kingsley Coman (re.) und Kyle Walker (hier im Testspiel der Bayern gegen City vor zwei Wochen) werden nun doch keine Teamkollegen - der Engländer bleibt in Manchester.

Von Christof Kneer

Seit aus dem Transfergeschäft auch in Deutschland eine öffentliche Veranstaltung geworden ist, gibt es so viele Spielerwechsel wie nie zuvor. Zumindest kommt einem das so vor, weil auf allen Kanälen rund um die Uhr von tatsächlichen und manchmal auch nur eingebildeten Bewegungen berichtet wird. Womöglich sitzt irgendwo ein geheimes Start-up-Unternehmen, das hochsensible Transfertracker herstellt, mit denen jedes Transferangebot verfolgt werden kann, noch bevor die Mail überhaupt verschickt oder die Zielperson im Flugzeug angekommen ist.