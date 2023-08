Kommentar von Christof Kneer

Neulich war irgendwo zu lesen, die Verpflichtung des Stürmers Harry Kane wäre "ein Armutszeugnis" für die Bayern. Für diese These lassen sich gewiss großartige finden, wie übrigens für jede These, die in Bezug auf Harry Kane in Umlauf ist. So gibt es Hinweise, dass es sich beim Erwerb eines weit über 100 Millionen teuren Fußballers auch um ein Reichtumszeugnis handeln könnte.