In München stehen turbulente Wochen an, der Aufsichtsrat muss zentrale Fragen beantworten: Wer trägt die Hauptverantwortung für diese Saison? Muss jemand gehen? Wenn ja, wer folgt nach? Aber vor allem: Was will der FC Bayern sein?

Kommentar von Philipp Schneider

Ups, hat sie das tatsächlich gesagt? Ja, sorry, hat sie wirklich! Man kann sich die Szene auf ihrer Instagram-Seite ansehen. Da filmt doch am Samstagabend auf der Tribüne der Münchner Fußballarena tatsächlich Heidi Klum den Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Unbemerkt, von hinten, mit ihrer Handykamera. Wie eine Paparazza! Und auf der Tonspur ist astrein Klums Meinung zu hören, dass sie, würde beim FC Bayern München jemand auf Heidi Klum hören, am Ende der Saison zwar ein Foto für Kahn hätte ("Ich finde ja eigentlich, er ist der Richtige für das ganze Ding, ne"), aber keines für den Sportvorstand Salihamidzic: "Eigentlich müsste der Hasan gehen ... Ups, habe ich das gesagt? Oh sorry!"