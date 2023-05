Der FC Bayern wird durch ein Tor kurz vor Schluss deutscher Meister - und zerbröselt mit Schlusspfiff innenpolitisch. Das gab es in der sehr langen Vereinschronik noch nie. Über einen denkwürdigen Tag in Köln und seine Folgen.

Von Philipp Schneider, Köln

Als die Titanic vor 111 Jahren kurz vor Mitternacht und Neufundland einen Eisberg rammte, geschah erst mal: nicht viel. Ihr Rumpf musste erst langsam volllaufen mit Wasser, es vergingen Stunden, ehe das Heck in den Himmel ragte und der Flügel im Ballsaal zu rutschen begann. Am Nachmittag des 27. Mai 2023 in der Kölner Fußballarena dagegen, als ein sportliches Wunder von einem klubpolitischen Drama überlagert wurde, da war es anders: Da geschah alles auf einmal.