Kommentar von Philipp Schneider

Erinnert sich noch jemand an Marty McFly? Diesen ewigen Teenager mit der spektakulären Föhnfrisur, der in einer Hollywood-Trilogie einen umgebauten DeLorean als Zeitmaschine zur Verfügung hatte? Zu Beginn des ersten Teils reist Marty aus dem Jahr 1985 in das Jahr 1955, was blöderweise dazu führt, dass sich seine Mutter in ihn verliebt. Dort, in der Vergangenheit, dämmert ihm also, dass er vor seiner Rückreise in die Gegenwart schleunigst seinen Vater mit seiner Mutter verkuppeln sollte. Weil er sonst seine eigene Geburt in Gefahr bringen würde!