Kaderplanung beim FC Bayern:Nur ein Fragezeichen bleibt

Was wird aus Robert Lewandowski und Serge Gnabry? Am Tag nach dem Gewinn des Meistertitels gibt sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic in punkto Kaderplanung entspannt - außer beim Thema Leroy Sané.

Von Andreas Liebmann

Die Zukunft half am Ende auch noch kräftig mit. Jamal Musiala schlängelte sich auf seine typische Art in den Dortmunder Strafraum, sein Schuss wurde abgewehrt, doch der Schmalschultrige blieb stabil gegen Dortmunds Dan-Axel Zagadou, weshalb er ein zweites Mal per Kopf an den Ball kam und dank Marcel Sabitzer dann sogar ein drittes Mal - was der 19-Jährige schließlich zum Siegtreffer nutzte, zum 3:1, zur Vollendung des zehnten Münchner Meistertitels in zehn Jahren.