Kaderplanung des FC Bayern:"Wir haben Ideen"

Von Martin Schneider

Natürlich steckt mittlerweile eine gewisse Routine in der Meisterschalenübergabe in München, klar, nach zehn Siegen in Serie. Aber so eine Zeremonie erzeugt auch ein herrliches Wimmelbild auf dem Rasen mit vielen kleinen Szenen. Da war zum Beispiel Joshua Kimmich, der mit seinem ältesten Sohn, drei Jahre alt, kickte und Zeuge wurde, wie der Junior unter dem Jubel der Fans sein erstes Tor in der Arena gegen Sven Ulreich erzielte. Da war Dayot Upamecano, der nach einer schwierigen Saison mutmaßlich am breitesten grinste - war ja auch sein erster Titel. Und da war Niklas Süle, den die Bayern-Fans bei seinem letzten Spiel in der Arena auf dem Zaun sehen wollten. Erst wurde er ob seines Wechsels nach Dortmund geschmäht, anschließend aber mit Sprechchören ("Süle, Süle, Süle") herzlich verabschiedet.