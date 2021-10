Julian Nagelsmann in München:Boxbesetzung statt Bayern-Dusel

Von Sebastian Fischer

Womöglich gibt es beim FC Bayern demnächst etwas Sensationelles zu hören. Ein sagenumwobener Mythos, der den deutschen Fußball seit Jahrzehnten beschäftigt, könnte seine Entmystifizierung erfahren. Noch war der berühmte Bayern-Dusel in dieser Saison für einen Sieg des deutschen Meisters zwar nicht nötig, bei Ergebnissen von 5:0 oder 7:0 erübrigt sich das. Aber wenn es demnächst mal so weit sein sollte, dass ein Münchner Erfolg nach ein bisschen Glück aussieht, kann man sich gut vorstellen, dass Julian Nagelsmann eine weitaus bessere Erklärung dafür findet. Ein Abstauber in der letzten Minute, vom Innenpfosten zurückgeprallt und über die Linie gedrückt? Gier, würde Nagelsmann sagen. Und gute Boxbesetzung.

Nach der Begegnung mit Eintracht Frankfurt an diesem Sonntag wird Nagelsmann, 34, die 100-Tage-Marke als Bayern-Trainer überschreiten, nach der in der Regel die ersten Fazits gezogen werden. In diesem Fall gibt es sie aber schon vorher. "Es ist jetzt doch sehr, sehr schnell gegangen, dass man seine Handschrift sieht", sagte diese Woche Vorstandschef Oliver Kahn.

Nagelsmann, das ist der Eindruck nach neun Siegen, einem Unentschieden und einem Torverhältnis von 46:6 in seinen ersten zehn Pflichtspielen, hat bereits auf vielerlei Art und Weise positiven Einfluss genommen auf das natürlich auch schon vor ihm sehr erfolgreiche Spiel des deutschen Rekordmeisters. Er hat Fußballern zu signifikanten Formanstiegen verholfen, hat sich der Konteranfälligkeit der Mannschaft angenommen und begonnen, sie taktisch variabler aufzustellen, mit dem Ziel, sie etwas unabhängiger von der Gesundheit ihrer Schlüsselspieler zu machen. Und: Er hat seine Fußballsprache mitgebracht, um das alles zu erklären.

Nagelsmanns Geschwindigkeit, Detailtiefe und Auskunftsfreude sind für die Pressekonferenzen beim FC Bayern ein neues Phänomen

Für den Streaming-Sender Dazn hat der Coach jüngst in Grundzügen seine Spielphilosophie erklärt, gemeinsam mit dem Experten Ralf Rangnick, seinem früheren Chef. Wenn man es schaffte, ein paar Worte vom Vortrag des versierten Schnellsprechers zu notieren, hatte man danach nicht nur erwähnte "Boxbesetzung" (möglichst viele Spieler im gegnerischen Strafraum) auf dem Zettel, sondern zum Beispiel auch das "Konterpersonal" (Gegenspieler, die Gefahr für einen Gegenangriff ausstrahlen, und die es zu binden gilt) oder die "flache Vier" (Abwehrkette mit nicht weit aufrückenden Außenverteidigern - etwas, das man beim FC Bayern unter ihm wohl niemals sehen wird).

Nun ist Fachsprache natürlich nicht neu in der Bundesliga. Nagelsmanns Geschwindigkeit, Detailtiefe und Auskunftsfreude sind aber zumindest für die Pressekonferenzen beim FC Bayern ein neues Phänomen. Doch bevor dies nun an dieser Stelle das Fazit ist, oder gar Vergleiche gezogen werden könnten zu seinen mal mehr oder mal weniger faszinierend referierenden Vorgängern, folgt zur Einordnung erst mal ein Pressekonferenz-Zitat von Nagelsmann am Samstag: "Mir ist bewusst, dass ich hier eine herausragende Mannschaft übernommen habe, die viele Dinge einfach richtig macht. Der Einfluss eines Trainers bei so einem Klub ist immer etwas geringer." Man könnte das, in einer natürlich unzulässigen Übertreibung, vielleicht den Bayerntrainer-Dusel nennen.