Von Sebastian Fischer und Christof Kneer

In der Politik hat es sich eingebürgert, nach 100 Tagen im Amt eine erste Bilanz zu ziehen. Beim stets hoch politischen FC Bayern hat nun auch der neue Trainer Julian Nagelsmann diese Marke passiert - Zeit für ein Zwischenzeugnis. Zum erheblichen Missvergnügen der Konkurrenz ist es Nagelsmann nicht gelungen, den FC Bayern nach den sieben Titeln mit dem Trainer Hansi Flick herunterzuwirtschaften, noch immer grüßen die Bayern stabil von der Spitze. Vor dem Spitzenspiel beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen lässt sich sogar feststellen, dass Nagelsmann nicht nur dabei ist, die Spielweise dieser erfolgreichen Mannschaft erfolgreich zu variieren - er hat auch schon die Sprache verändert, in der man in München über Fußball spricht. Es ist eine Sprache, die der FC Bayern in seiner langen, ruhmreichen Geschichte noch nie gehört hat: Sie ist flapsig und fachlich zugleich. Die SZ betätigt sich, selbstverständlich unentgeltlich, als Übersetzer und präsentiert an dieser Stelle exklusiv das Julian-Nagelsmann-Wörterbuch: