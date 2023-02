Von Ulrich Hartmann, Mönchengladbach

Der Fußballtrainer Julian Nagelsmann ist erst 35 Jahre alt, aber er ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, was genau man wann wo sagen darf. Als er nach der 2:3-Niederlage seines FC Bayern in Mönchengladbach bereits eine Viertelstunde Zeit gehabt hatte, seine Wut über einen frühen Platzverweis gegen seinen Abwehrchef Dayot Upamecano sowie über die Niederlage zu verdauen, da tobte er plötzlich demonstrativ wütend durch die Interviewzone im Stadion-Souterrain und brüllte in Anwesenheit von etwa 50 Journalisten, damit es auch wirklich jeder hört: "Will der mich verarschen?!"