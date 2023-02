Von Sebastian Fischer

Wie zum Beweis, dass er nicht den gleichen Fehler machen will, den er bei seinen Spielern zu vermeiden versucht, zitierte Julian Nagelsmann aus einer Statistik. 499 lange Bälle, "mit Abstand die meisten in der Bundesliga", habe Manuel Riemann bislang gespielt, der Torhüter des VfL Bochum. "Der chippt die einfach sehr punktgenau da rein", in den Raum vor der gegnerischen Abwehr, "deshalb brauchst du einen Sechser, der die Position da gut hält", referierte der Trainer des FC Bayern am Freitag.

Es ging darum, wie Leon Goretzka an diesem Samstag den gesperrten Joshua Kimmich ersetzen soll. Und übergeordnet ging es darum, wie die Mannschaft mit großer Konzentration das nächste Bundesligaspiel bestreiten soll, obwohl natürlich schon alle die große Partie ein paar Tage später im Sinn haben.

"Ich habe von Beginn der Woche an gesagt, dass wir aus den Köpfen kriegen müssen, dass wir nur an Paris denken", also an das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale am kommenden Dienstag, berichtete Nagelsmann. Er habe so etwas in der Art sogar als Botschaft über den Matchplan geschrieben. Wenn man ihn richtig verstand, ist es aber nicht verboten, gegen Bochum schon an Paris zu denken; vielmehr soll das Spiel gegen den Tabellenfünfzehnten der Bundesliga das folgende gegen eine der teuersten Mannschaften des Planeten positiv beeinflussen: "Weil wir natürlich Rhythmus brauchen, weil wir Selbstvertrauen brauchen."

"Was ich mit Spielern intern bespreche, bleibt intern", sagt Nagelsmann zum Gespräch mit Neuer

Nagelsmann hat aber nicht nur vorbeugend den Vorwurf zu entkräften versucht, sich nicht genug mit dem VfL Bochum zu beschäftigen, vor allem hat der 35-Jährige sich nicht zum ersten Mal rückblickend gegen die Schlagzeilen der Woche verteidigt. "Ich hab irgendwo gelesen, Nagelsmann holt seinen Kumpel", zitierte er zum Beispiel aus der Berichterstattung über die Verpflichtung von Michael Rechner als neuen Torwarttrainer und berichtigte: "Das ist nicht mein Kumpel." Sein früherer Kollege aus gemeinsamen Zeiten bei der TSG Hoffenheim, der den wegen Differenzen mit Nagelsmann entlassenen Toni Tapalovic ersetzt, sei vielmehr "die beste Lösung, inhaltlich".

Ein anderes Thema war eine mutmaßliche Aussprache mit dem verletzten Manuel Neuer, der im SZ-Interview vor einer Woche den FC Bayern für die Tapalovic-Entlassung kritisiert hatte. "Was ich mit Spielern intern bespreche, bleibt intern", sagte Nagelsmann dazu, versehen mit der Bitte, die Sache nun "ruhen zu lassen", gar zu "beerdigen".

Und dann ging es noch um seinen "Angriff" auf PSG, Nagelsmann hob hierzu die Hand, um Anführungszeichen mit seinen Fingern zu formen. Auch darüber habe er "viel gelesen". Er habe bloß auf eine Frage nach der Verletzung von Kylian Mbappé geantwortet, dass er sich genauso vorbereite, als wäre Mbappé gesund, "weil ich nicht hundertprozentig weiß, ob er ausfällt". Das, sagte Nagelsmann, sei aber "kein Angriff. Das ist eher Eigenschutz, dass ich nicht wie ein Vollidiot dastehe."