Julian Nagelsmann reiht sich ein in eine Galerie von Trainern, die in München nicht glücklich wurden. Er hat sich angreifbar gemacht mit seiner Vorliebe für taktische Experimente - aber Wankelmut haben ihm seine Vorgesetzten auch selbst vorgelebt.

Kommentar von Philipp Schneider

Zwei Tage bevor Julian Nagelsmann nach dem Urteil fast aller Kritiker der bisher wichtigste Sieg seiner Trainerkarriere gelang, saß Uli Hoeneß im Barocksaal des Deutschen Theaters in München und gab eine Prophezeiung ab: "Wenn alles so kommt, wie ich das glaube, werden wir in sechs bis acht Wochen das Thema Nagelsmann nicht mehr diskutieren", sprach der Ehrenpräsident des FC Bayern. Zwei Wochen ist das her! Die Bayern warfen zwei Tage später Paris Saint-Germain aus der Champions League, sie gewannen in der Bundesliga gegen Augsburg, dann verloren sie in Leverkusen. Und siehe da: Uli Hoeneß hat recht behalten - sehr viel schneller als erwartet! Nagelsmann ist raus, das neue große Thema bei den Bayern lautet: Thomas Tuchel.