Joshua Kimmich hat seinem FC Bayern mit der Verwendung eines Anglizismus rhetorisch die rote Karte gezeigt: Den Umgang mit seinem Spielerkollegen Jamal Musiala nannte er ein „absolutes No-Go“. Dieser Ausdruck markiert eine Grenze zwischen erwünschtem und unerwünschtem Verhalten. Der aus dem Englischen entlehnte Begriff stammt aus dem militärischen Kontext: Als „No-go-Area“ wurden im Nordirland-Konflikt Gebiete bezeichnet, die als gefährlich galten. In Deutschland wurde der Anglizismus vor der Fußball-WM 2006 zum Schlagwort, als Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye vor No-go-Gebieten im Osten warnte – rechtsfreie, gefährliche Räume für Menschen, die als ausländisch wahrgenommen wurden. Seit Beginn der 2000er wird die Verwendung des verkürzten „No-Go“ im übertragenen Sinn gebräuchlich, wie von Kimmich benutzt. Damit wird das, was geht, abgegrenzt von dem, was nicht geht. Anders als ein einfaches „Nein“ (das etwa Kinder leicht überhören), ist Kimmichs „absolutes No-Go“ eine sprachliche Eskalation: Das Verhalten des Vereins ist inakzeptabel. Ob der den Loyalitätsbruch seines Untergebenen selbst als No-Go auffassen wird, bleibt abzuwarten.