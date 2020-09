Interview von Christof Kneer und Benedikt Warmbrunn

An diesem Freitagabend startet der FC Bayern mit einem Heimspiel gegen Schalke 04 in die neue Bundesliga-Saison - keine vier Wochen, nachdem die alte Saison beim Finalturnier in Lissabon mit dem Triumph in der Champions League zu Ende ging. Joshua Kimmich, 25, der im Endspiel das Siegtor gegen Paris St. Germain vorbereitete, gilt in München nicht nur als Führungsfigur der Zukunft, sondern auch schon der Gegenwart. Im großen SZ-Interview spricht er über eine sehr besondere Mannschaft, seine neue alte Position im Mittelfeld - und er verrät, wie man ihn auf gar keinen Fall nennen darf.