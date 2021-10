Joshua Kimmich ist nicht gegen das Coronavirus geimpft. Der Spieler des FC Bayern bestätigte nach dem Spiel gegen Hoffenheim einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. "Ich persönlich habe noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht. Trotzdem bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und halte mich natürlich an die Hygienemaßnahmen. Es ist auch so, dass im Verein die nicht-geimpften Spieler alle zwei bis drei Tage getestet werden", sagte Kimmich im Interview mit dem TV-Sender Sky. Er sei weder Corona-Leugner noch Impfgegner, sagte Kimmich. Er finde es schade, dass es in der Debatte nur noch Extreme gebe. Er schloss auch nicht aus, sich in Zukunft impfen zu lassen.

Kimmich hatte zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Leon Goretzka die Initiative "We kick Corona" ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Aktion wird unter anderem zur Solidarität im Kampf gegen das Virus aufgerufen. Kimmich sagte, er würde sich trotzdem an Maßnahmen halten. Er finde aber, jeder sollte die Entscheidung, sich impfen zu lassen, selbst treffen. Bei den Münchnern ist derzeit Trainer Julian Nagelsmann mit dem Coronavirus trotz doppelter Impfung infiziert.