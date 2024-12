"Das Pokal-Aus wird ja langsam zur Routine", sagt Hainer beim Blick auf die sportliche Situation. Leichtes Geraune im Saal, aber Hainer lobt direkt danach den Auftritt gegen Leverkusen, wo man in Unterzahl einen starken Auftritt hingelegt habe.



In Richtung Kompany sagt Hainer: "Uli Hoeneß hat die Meisterschaft ja schon zugesagt", und beim FC Bayern gelte das Wort des Ehrenpräsidenten. Aber: "No pressure."