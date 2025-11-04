Es lohnt sich, jetzt, da der FC Bayern auf Wolke sieben hoch zwei schwebt, noch mal zum Tag des DFB-Pokalfinals zurückzublicken. Dort spielten die Münchner nicht nur nicht mit, was so langsam zur Gewohnheit geworden ist. An dem Tag drang auch die Nachricht an die Öffentlichkeit, dass Florian Wirtz lieber an den River Mersey als an den River Isar wechseln wollte. Den besten deutschen Fußballer, der nicht beim FC Bayern unter Vertrag stand, zog es nach Liverpool. Das war im Mai, danach hat sich der beste deutsche Fußballer, der beim FC Bayern unter Vertrag steht, das Bein gebrochen. Jamal Musiala steht vorerst nicht zur Verfügung, und Nick Woltemade haben die Bayern in einer erneut kurios bis chaotischen Transferphase auch nicht bekommen.