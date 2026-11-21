Ich melde mich von meinem Platz in der ehemaligen Rudi-Sedlmayer-Halle, um 11 Uhr geht es hier los mit der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Wahlen stehen heute nicht an, die spannendsten Punkte sind der Bericht des Präsidenten Herbert Hainer und die Rede von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.





Vorn hat der FC Bayern wie üblich die gewonnenen Vasen und Trophäen platziert, darunter auch den Ballon d'Or von Harry Kane, der sich am gestrigen Abend ja beim 1:1 gegen Köln einen Syndesmoseriss zugezogen hat.