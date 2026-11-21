Herbert Hainer hat offensichtlich nicht mitbekommen, dass das Regionalliga-Spiel der Bayern Amateure in Eltersdorf wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Das ruft bei vielen Mitgliedern, denen die zweite Mannschaft traditionell wichtig ist, empörte Zwischenrufe hervor.
"Bei Michael sieht es ganz gut aus", gibt Herbert Hainer erstmal ein medizinisches Update zur Verletzung von Michael Olise. Harry Kane sei diese Nacht operiert worden.
Herbert Hainer startet mit technischen Problemen. Das Mikrofon fällt aus. Er begrüßt die Mitglieder über ein Ersatzgerät. Er schickt Grüße an den in der Tat erkrankten Hoeneß, in der Halle gibt es Applaus und die üblichen "Uuuuullliiii"-Rufe.
Als Hainer den neuen Gesellschafter Max Viessmann erwähnt, ruft ein Mitglied laut und deutlich "Buh".
Als Hainer den neuen Gesellschafter Max Viessmann erwähnt, ruft ein Mitglied laut und deutlich "Buh".
Weder Karl-Heinz Rummenigge noch Uli Hoeneß sind heute in der Halle. Uli Hoeneß, so heißt es, habe eine Erkältung.
Während der FC Bayern sich in einem Filmchen selbst feiert, legt ein kleiner Blick in die Halle nahe, dass nicht ganz so viele Mitglieder anwesend sein könnten, wie in den Jahren, als es zum Beispiel die Kontroverse um das Katar-Sponsoring gab. Vor zwei Jahren waren 1641 Leute anwesend.
Das hier ist die offizielle Tagesordnung. Zunächst wird Herbert Hainer sprechen.
TOP 1 Bericht des Präsidenten
TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten
TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss
TOP 4 Entlastung des Präsidiums
TOP 5 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss
TOP 6 Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten gemäß § 14 Ziffer 3 Satz 2 der Satzung
TOP 7 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG
TOP 8 Verschiedenes
TOP 1 Bericht des Präsidenten
TOP 2 Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten
TOP 3 Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss
TOP 4 Entlastung des Präsidiums
TOP 5 Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss
TOP 6 Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten gemäß § 14 Ziffer 3 Satz 2 der Satzung
TOP 7 Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG
TOP 8 Verschiedenes
Den Kontext der Rummenigge-Aussagen hat mein Kollege Sebastian Fischer hier aufgeschrieben:
Mögliche Themen, über die es heute in den Reden oder den Wortbeiträgen der Mitglieder gehen könnte:
- die neuen Mitgliederzahlen, der FC Bayern ist bereits der mitgliederstärkste Verein der Welt
- der Finanzbericht, mutmaßlich mit einem Gewinn
- der Viessmann-Deal, bei dem die FC Bayern AG die letzten Anteile ohne die explizite Zustimmung der Mitglieder veräußert hat
- die Verletzung von Harry Kane
- die Musiala-Debatte, zuletzt nochmal verschärft durch Karl-Heinz Rummenigge
- die Trikotfarbe, ein sogenannter Dauerbrenner. Die Fans fordern rot-weiße Trikots.
Ich melde mich von meinem Platz in der ehemaligen Rudi-Sedlmayer-Halle, um 11 Uhr geht es hier los mit der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Wahlen stehen heute nicht an, die spannendsten Punkte sind der Bericht des Präsidenten Herbert Hainer und die Rede von Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.
Vorn hat der FC Bayern wie üblich die gewonnenen Vasen und Trophäen platziert, darunter auch den Ballon d'Or von Harry Kane, der sich am gestrigen Abend ja beim 1:1 gegen Köln einen Syndesmoseriss zugezogen hat.
Vorn hat der FC Bayern wie üblich die gewonnenen Vasen und Trophäen platziert, darunter auch den Ballon d'Or von Harry Kane, der sich am gestrigen Abend ja beim 1:1 gegen Köln einen Syndesmoseriss zugezogen hat.
Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen zum SZ-Liveblog zur Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr.
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