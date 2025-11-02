Vielleicht wäre diese Geste eine Umdrehung zu viel gewesen, selbst auf der nach oben offenen Kitschskala des FC Bayern bei Mitgliederversammlungen. Allein aus biologischen Gründen war diese Umarmung in diesem Moment gar nicht möglich: Uli Hoeneß und Max Eberl saßen ja (garantiert total zufällig) viel zu weit auseinander, der eine ganz links in der Stuhlreihe, der andere ganz rechts. Sie hätten also Arme haben müssen, weit länger als jene von Oliver Kahn, hätten sie sich nun herzen wollen in jenem Moment, als etwas Ungeheuerliches geschah: Warme Worte des Danks drangen an die Ohren des Sportvorstands Max Eberl! Ausgesprochen wurden sie vom ranghöchsten Funktionär des FC Bayern München auf der großen Bühne. „Großes Lob an die sportliche Leitung“, sagte tatsächlich der Vereinspräsident Herbert Hainer. Und er schob sogleich die Begründung nach: „Vielleicht hatte ja der eine oder andere Premier-League-Klub bereits ein Auge auf Vincent Kompany geworfen, aber mit dem FC Bayern muss man immer rechnen!“