Von Philipp Schneider

Dass diese Jahreshauptversammlung des FC Bayern im Jahr 2024 eine werden würde, die die Besinnlichkeit ins Programmheft geschrieben bekommen würde, das stand schon fest, bevor jemand am Sonntag auf die Idee kam, die zweite Kerze am Adventskranz anzuzünden. Die Stimmung war im Grunde vorgezeichnet seit dem 7. Januar. Dem Tag, an dem Franz Beckenbauer starb. „In diesem Jahr hat dieser Verein die größte Persönlichkeit seiner Geschichte verloren“, erinnerte Herbert Hainer am Sonntag auf dem Podium, und die Stimme des gegenwärtigen Vereinspräsidenten stockte, als er an seinen berühmtesten Amtsvorgänger erinnerte und anfügte: „Danke Franz, für immer unser Kaiser.“ Nun erhoben sich die Menschen in der Halle; Uli Hoeneß, der auf einem Stuhl in der ersten Reihe saß, er stand als Erster auf. Es gab minutenlangen Applaus. Und als dieser geendet war, kündigte Hainer etwas an, „das es in der Geschichte des FC Bayern noch nicht gegeben hat“, so der 70-Jährige. „Wenn Sie damit einverstanden sind, wird die Nummer 5 beim FC Bayern nie wieder vergeben.“