Ordentlich frisiert und offenkundig gut in Form: Jérôme Boateng trainiert am Sonntagmorgen mit den Ersatzspielern des FC Bayern.

Von Philipp Schneider

Es soll ja Fußballliebhaber geben, die sich in der vergangenen Sommerpause besser unterhalten fühlten als während des packenden Saisonfinals der Rückrunde, als sich der FC Bayern in der Nachspielzeit der letzten Partie in Köln die deutsche Meisterschaft schnappte. Mit unbändigem Staunen verfolgten die Liebhaber damals, in der Pause, die Abenteuer und Irrfahrten des sagenhaften Transferausschusses von der Säbener Straße.