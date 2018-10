27. Oktober 2018, 22:10 Uhr FC Bayern Jeder ist froh, dass Thiago da ist

Thiago schießt in Mainz den Siegtreffer für den FC Bayern und zeigt mal wieder, dass er in einer sichtbar verunsicherten Mannschaft der sicherste am Ball ist.

Von Martin Schneider

Der Spieler Thiago spricht beim FC Bayern sehr selten. Man weiß nicht so genau, woran das liegt, vielleicht hat er keine Lust auf "Medienarbeit", wie Interviews in Spielerkreisen genannt werden. Die deutsche Sprache beherrscht er eigentlich ganz gut. Thiago ist in Italien geboren, in Brasilien und Spanien aufgewachsen und hat daher Erfahrung mit diversen Sprachen - aber das mit dem Deutsch, das ist eine ganz delikate Angelegenheit. Pep Guardiola, der ja auch Deutsch lernte, referierte bei der britischen Sendeanstalt BBC, dass "selbst deutsche Kinder damit Probleme haben". Und: "Es ist so kompliziert zu lernen. Nach zwei Monaten dachte ich: Ich werde anrufen und meinen Vertrag auflösen lassen."

Guardiola war es ja bekanntlich, der den Spieler Thiago mehr oder weniger als erste Amtshandlung beim FC Bayern einforderte und weil Guardiolas Bruder Pere damals Thiagos Berater war, waren die Wege zum Vertrag kurz. Guardiola ist nun weg, aber Thiago ist aber immer noch da. Er wohnt mit Frau und mittlerweile Kind in München, spaziert zuweilen über den Odeonsplatz und der Kleine wird durch den Englischen Garten geschoben.

Für den FC Bayern ist das ein Glücksfall, denn gerade in dieser unruhigen Phase lenkt er das Bayern-Spiel. Von der vieldiskutierten kovac'schen Rotation ist er ausgenommen. Nur ein einziges Mal setzte ihn der Trainer bewusst auf die Bank, es war das 1:1 gegen Augsburg (In der Champions League gegen Benfica fiel er mit einer Zehenverletzung aus). Beim FC Bayern haben nur Manuel Neuer und Joshua Kimmich mehr Bundesliga-Minuten gesammelt als er.

Was überrascht: In Mainz sammelte Thiago die meisten Kilometer

Überhaupt kann man allein durch seine Statistik sehen, wie wertvoll Thiago ist. Natürlich spielt er die meisten Offensiv-Pässe und hat die meisten Ballkontakte in der gegnerischen Hälfte - aber in den Zahlentabellen ist er auch in Disziplinen vorne, in denen man das nicht unbedingt erwartet. Gegen Mainz sammelte er die meisten Kilometer (12,08, knapp vor Kimmich) und von allen Bayern-Spielern führt er die meisten Zweikämpfe. In der gesamten Bundesliga gibt es nur sieben Spieler, die sich häufiger gegen den Gegner geworfen haben und von den Zweikämpfen, die er führt, gewinnt er 62,6 Prozent - deutlich mehr als seine Mitspieler Goretzka, Müller oder James.

Aber abseits der nackten Zahlen sieht man vor allen bei den drei vergangenen Spielen, dass ohne ihn nichts geht. Er baut das Spiel auf, er bestimmt die Angriffe und das Tempo, er ist in einer sichtbar verunsicherten Mannschaft der sicherste am Ball. Thiago ist der Dirigent eines zuweilen atonal musizierenden Orchesters und dass er den 2:1-Siegtreffer gegen Mainz schoss, das passte dann auch noch ins Bild. Nur eine Einschätzung von ihm, die gab es in Mainz nicht. Und auch von niemand anderem über ihn. Über Thiago spricht man nicht, gerade ist man beim FC Bayern wohl einfach nur froh, dass man ihn hat.