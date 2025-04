Eine solche Verletzung hat eine Ausfallzeit von sechs bis acht Wochen zur Folge. Dass Musiala in dieser Spielzeit noch einmal in Bundesliga oder Champions League aufläuft, ist kaum zu erwarten. In achteinhalb Wochen bestreitet die Nationalmannschaft das Final Four der Nations League mit dem Halbfinale in München gegen Portugal am 4. Juni. Nach einem möglichen Finale am 8. Juni ebenfalls in der Allianz Arena stünde die Klub-WM ab 13. Juni in den USA auf dem Programm.

Für die Bayern ist Musialas Ausfall ein schwerer Schlag bei der Titeljagd. Am Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime) kommt es im Viertelfinale der Champions League zum Hinspiel gegen Inter Mailand, am 31. Mai steigt das „Finale dahoam“ in München. Vor dem Rückspiel in Italien am 16. April gastiert Borussia Dortmund im Bundesliga-Klassiker in München. Weitere Kontrahenten im Meisterkampf sind Heidenheim, Mainz, Leipzig, Gladbach und Hoffenheim.

Musiala hatte in Augsburg zunächst zum Ausgleich getroffen (42. Minute). Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb er dann auf dem Rasen sitzen und hielt sich den Oberschenkel. Nach kurzer Behandlung ging er von zwei Betreuern gestützt vom Platz. „Ich möchte nicht jammern“, sagte Trainer Vincent Kompany, Sportvorstand Max Eberl betonte: „Jetzt müssen die anderen in die Bresche springen. Wir wissen, dass wir auch ohne Jamal gewinnen können.“

Musiala ist schon der sechste prominente Ausfall. Die Bayern müssen gegen Mailand auch auf Kapitän Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito und Aleksandar Pavlovic verzichten. Kingsley Coman, der in Augsburg ebenfalls gefehlt hatte, könnte wieder dabei sein.