Vor dem Spiel waren alle Augen auf Jamal Musiala gerichtet. Die Stadionregie verfolgte ihn minutenlang beim Aufwärmen, bis sich der deutlich massivere Mannschaftskollege Min-jae Kim so resolut vor den Mittelfeldspieler des FC Bayern ins Bild drängte, dass der Regisseur aufgab und umschaltete auf eine andere Kamera. Die Frage war ja, ob Musiala, der erstmals seit 196 Tagen wieder im Kader stand nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM, eingewechselt werden würde.
Rückkehr von Jamal MusialaDas Ende der bitteren Geschichte aus Amerika
Lesezeit: 4 Min.
Kane? Neuer? Olise? Der 5:1-Sieg der Bayern im Spitzenspiel gegen Leipzig hat viele Protagonisten. Und doch wird die Partie überstrahlt von der Rückkehr Jamal Musialas nach 196 Tagen, dessen Verletzung „fast ein Trauma“ für die ganze Mannschaft gewesen sei.
Von Markus Schäflein, Leipzig
