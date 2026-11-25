Der FC Bayern macht öffentlich, wann Jamal Musiala erstmals wegen einer Absence medizinisch untersucht wurde: vor 19 Monaten. Das wirft auf manchen Vorgang seit dem April 2025 ein neues Licht.

Bevor Max Eberl am Dienstagnachmittag ein Flugzeug bestieg, um zum Champions-League-Spiel des FC Bayern nach Lille zu reisen, stellte er sich noch vor eine zu diesem Anlass platzierte Werbewand und beantwortete ein paar Fragen. Solche Interviewrunden sind das übliche Prozedere vor internationalen Auswärtsspielen. Aber diesmal sprach der Sportvorstand nicht hauptsächlich über Sport, sondern als Teilnehmer eines diplomatischen Krisengipfels.