Von Sebastian Fischer

Als wäre es unmöglich, dass eine Jahreshauptversammlung des FC Bayern ohne Aufregung zu Ende geht, kam schließlich noch die Polizei. Von einer "vagen Bombendrohung" war seitens des Klubs die Rede, und so rückte vor der Halle am Münchner Westpark, in der die Basketballer ihre Heimspiele austragen, gegen Mitternacht ein Räumkommando mit Spürhunden an, suchte und fand nichts.