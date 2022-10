Jahreshauptversammlung des FC Bayern:Sie müssen reden

Von Sebastian Fischer

Herbert Hainer hat in diesem Sommer etwas gemacht, was noch kein Präsident des FC Bayern vor ihm getan hat. Er war im Allgäu, im Chiemgau und in der Oberpfalz, er reiste nach Niederbayern, Unter-, Ober- und Mittelfranken. Hainer besuchte an sieben Terminen 347 Fanklubvertreter von 173 Fanklubs in ganz Bayern. Er führte Gespräche, hörte zu, gönnte sich "jedes Mal eine Currywurst mit Pommes sowie ein kleines Bier", so hat es der deutsche Rekordmeister auf seiner Webseite dokumentiert: "Nie zuvor hat ein Präsident des FC Bayern eine solche Bayern-Rundfahrt unternommen."