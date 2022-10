Von Sebastian Fischer

Dass beim FC Bayern jährlich die Zahlen gelobt werden, ist längst Routine. In den vergangenen zehn Jahren hat der Klub stets einen Überschuss erwirtschaftet, auch das belegt jedes Jahr aufs Neue den Vorsprung vor der Konkurrenz. Vor der Pandemie, im Geschäftsjahr 2018/2019, lag die Rekordsumme bei 52,5 Millionen Euro, mitten in der Pandemie nach der Saison 2020/2021 immerhin bei 1,9 Millionen, während allerorts Verluste geschrieben wurden. Nun, für 2021/2022, beträgt der Jahresüberschuss bereits wieder 12,7 Millionen Euro.

Neu war bei der Jahreshauptversammlung 2022 allerdings, wie der Mann gelobt wurde, der diese Zahlen zum letzten Mal präsentierte. Jan-Christian Dreesen, 55, hat vor zwei Wochen seinen Rückzug zum Ende der Saison erklärt, nach zehn Jahren als Finanzvorstand beim deutschen Rekordmeister. Die Mitglieder applaudierten ihm stehend. Und wie er sich von ihnen verabschiedete, war durchaus bemerkenswert.

Da war zum einen seine Rede zur Vorstellung der Geschäftszahlen, die nicht mit genüsslichen Verweisen auf die Konkurrenz sparte. Schon Präsident Herbert Hainer hatte eine Spitze in Richtung des Rivalen Borussia Dortmund untergebracht, der "zum dritten Mal in Folge rote Zahlen" geschrieben habe. Vorstandschef Oliver Kahn stichelte dann gegen Spitzenklubs im Ausland und deren "gewaltige - die Betonung liegt auf gewaltige" Verluste. "Da frage ich mich manchmal: Wie geht das eigentlich?" Kahn warb für den Nachfolger des "Financial Fairplay", die neuen "Financial Sustainability Regulations", für deren konsequente Umsetzung er sich als "Vice Chairman" bei der "European Club Association" einsetzen werde. Womöglich war das sogar für Kahn ein Rekord: zehn englische Wörter in zwei aufeinanderfolgenden deutschen Sätzen.

"Ich habe ganz bewusst nicht Barcelona genommen, das wäre jetzt zu einfach gewesen", witzelt Dreesen

Dreesen lieferte zu Kahns Thesen dann die passenden Zahlen samt Grafik, um sie mit jenen des FC Bayern zu vergleichen: 134,6 Millionen Euro Minus bei Manchester United, 254,3 Millionen Euro Minus bei Juventus Turin. Er sagte süffisant: "Ich weiß nicht, wo das hinführen soll, es ist ein schwieriges Geschäftsmodell, aber den Kollegen in Italien ist immer noch was eingefallen." In Spanien nahm er die (passablen) Bilanzen von Real Madrid als Beispiel, nicht ohne zu erwähnen: "Ich habe ganz bewusst nicht Barcelona genommen, das wäre jetzt zu einfach gewesen." Das gab Gelächter in der Halle. Und es war auch vor dem Hintergrund erstaunlich, dass Julian Nagelsmann für spitze Bemerkungen über Barcelonas Finanzen vor der Saison von Kahn noch zurechtgewiesen worden war.

Doch Dreesen war damit noch nicht fertig. Als später das Mitglied Thomas Jaud fragte, warum auf den Heimspieltickets "Südtribüne" zu lesen sei, obwohl die ja in Dortmund stehe, und nicht Südkurve - da sagte Dreesen: "Das ist ne gute Idee. Warum sollen wir das nicht machen? Wir machen das!"

Und vielleicht noch etwas überraschender war, was Fabian Stammberger sagte, ein Trommler aus der Südkurve, der am Mikrofon zunächst das "System Profifußball" und seine Finanzen geißelte und dann eine Einladung an den Finanzvorstand Dreesen aussprach: "Von der gesamten Südkurve möchten wir Ihnen danken für Ihre tolle Zusammenarbeit mit uns. Falls Sie mal einen Platz im Stadion suchen, wissen Sie, wo Sie sich melden können."

Wenn von der kommenden Saison an Michael Diederich für die Finanzen des deutschen Rekordmeisters zuständig ist, könnte Dreesen also in der Kurve stehen, zwischen den Fans des FC Bayern. Die sollten dann bloß nicht zufällig gegen den Vorstand des Klubs protestieren - das käme bei seinen alten Kollegen womöglich nicht so gut an.