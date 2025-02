Die deutschen Fußball-Meisterinnen von Bayern München haben nach den Verletzungen von Georgia Stanway und Sarah Zadrazil im Mittelfeld nachgelegt. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wechselt die italienische Nationalspielerin Arianna Caruso auf Leihbasis bis zum Ende der Saison vom italienischen Erstligisten Juventus Turin nach München. „Arianna ist eine komplette Mittelfeldspielerin, die stark in der Defensive ist, aber auch Qualitäten mit dem Ball hat. Das ist für unseren Spielstil sehr wichtig. Wir freuen uns, in so einer kurzen Zeit eine so starke Spielerin zu verpflichten, die zudem Führungsqualitäten und Erfahrung mitbringt“, sagte der Technische Leiter Francisco De Sa Fardilha.