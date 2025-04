Interview von Javier Cáceres

Als Javier Zanetti, 51, noch aktiver Fußballprofi bei Inter Mailand war, und das ist gar nicht so lange her, da wurde er mal von einem Journalisten gefragt, was für ein Gel er benutze. Das lag daran, dass seine Frisur in jeder Spielsekunde besser saß als einst die zementierte Haarpracht der Models aus den Dreiwetter-Taft-Werbespots. Zanettis Frisur hat sich nicht geändert. Das Haar ist immer noch perfekt gescheitelt, als der 142-malige argentinische Nationalspieler und heutige Vizepräsident von Inter in der Cafeteria eines Münchner Hotels zum Gespräch mit der SZ erscheint.